Pokémon Go prepara su evento de Halloween con la llegada de una nueva y misteriosa criatura

Pokémon Go continúa muy activo, trayendo a sus jugadores nuevas cosas qué hacer. De hecho, hace unos días confirmó que ya está preparando su evento anual de Halloween, lo que podría traer una serie de sorpresas. Sin embargo, no se dijo más en esa ocasión.

Parece que con el pasar de los días tendremos más información sobre el evento, pues recientemente la cuenta de Twitter de Pokémon Go hizo una curiosa publicación. Se trata de la silueta de un pokémon, muy característica de la franquicia en sus videojuegos o inclusive en la primera temporada del anime, con la conocida frase "¿quién es ese pokémon?" Obviamente muchos interpretaron que se trataba de una nueva adición para el evento. Esto fue lo que dijo la cuenta:

Siendo así, muchos acudieron a la memoria para tratar de recordar cuál pokémon era.

🕵️ Reports show that this Pokémon’s flame is usually out, but it starts shining when it absorbs life-force from people or Pokémon. 🕯️🔥👻😨 pic.twitter.com/87Lk5HBz2m

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 12, 2019