Pokémon Go anuncia Go Battle League, su sistema mundial de peleas en línea

Pokémon Go tal vez no se robe los titulares de manera constante como Fortnite en los últimos meses. Pero es un juego que mantiene una extraordinariamente fiel base de seguidores. Mismos que están siempre hambrientos por nuevas modalidades que enriquezcan su experiencia de juego.

Muchos miembros de la comunidad tienen clara la ruta de evolución del título. De modo que ha sido necesario que se armen de paciencia para que Niantic y Nintendo vayan integrando las novedades obvias.

Así ha sucedido de hecho con el anuncio de Go Battle League. Un nuevo sistema que partidas en línea permitirá a los jugadores armar duelos Pokémon con entrenadores en cualquier punto del planeta.

La cuenta oficial de Pokémon Go en Twitter acaba de anunciar el lanzamiento de esta modalidad para el próximo año 2020. Junto a una publicación en su blog, en donde se detallan las generalidades de Go Battle League.

Are you a #GOBattle champion among your group of friends, Trainer? How about compared to the rest of the world? 🤔🌎

🏆 The time to prove yourself is coming. 🏆

GO Battle League

Coming soon in early 2020https://t.co/SBCWnDAvak pic.twitter.com/YYfJKC1vgB

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 21, 2019