Pokémon GO dedica a Chimchar su Community Day de noviembre

El chipamcé Chimchar fue el escogido para protagonizar el próximo Community Day de Pokémon GO. Así lo informó a través de sus redes sociales, donde se promociona el evento que se realizará el próximo 16 de noviembre.

“¡Ánimo, entrenadores, el Pokémon de Community Day de noviembre no será otro que Chimchar, el Pokémon Chimpancé!”, anunciaron en la cuenta Twitter del videojuego de Niantic Inc.

Get fired up, Trainers—November’s Community Day Pokémon will be none other than Chimchar, the Chimp Pokémon! 🙊 https://t.co/d9NW6x5gaF pic.twitter.com/a8PCcc5tA1

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 16, 2019