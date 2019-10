PlayStation Plus: Estos son los juegos gratis para Noviembre 2019

Para los usuarios de PlayStation Plus, les traemos los juegos gratis que vienen para Noviembre de este año, y la verdad, son grandes títulos.

Los usuarios de PlayStation Plus ya se pueden comenzar a emocionar, porque se han mostrado ya los juegos que estarán gratis para los suscriptores de este servicio. Pero no son juegos cualquiera, son grandes títulos que debes descargar en cuanto puedes. Así es como lo confirma la cuenta oficial de Twitter de PlayStation.

Qué momento para estar vivo

Los dos títulos que estarán disponibles de manera gratuita a partir de Noviembre son Nioh y Outlast II. Por lo que podrás tener un penúltimo mes del 2019 lleno de acción con monstruos y cosas sobrenaturales.

Para quienes no han podido jugar alguno de los dos títulos, Nioh es un juego de acción con toques RPG que fue desarrollado por Team Ninja, ya sabes, los mismos de Ninja Gaiden.

En este juego es tu deber eliminar a los seres sobrenaturales en las calles de Japón en el año de 1600. deberás derrotar horda tras horda de enemigo para poder avanzar en tu aventura. Si conoces al estudio desarrollador, entonces sabrás que la tarea no será nada fácil, les encanta poner retos a los jugadores.

Por otro lado, Outlast II nos presenta un culto aterrador desde dentro, mientras intentas rescatar a tu esposa, quien fue secuestrada por los miembros de este grupo satánico.

No podrás defenderte de los horrores que verás ahí, por lo que solamente podrás esconderte y escapar de los fenómenos paranormales y psicópatas que encontrarás a lo largo de tu aventura.

Sinceramente, estos títulos valen mucho la pena y no puedes dejarlos pasar por nada del mundo. De hecho, si no tienes PlayStation Plus, es buen momento para comenzar a tener una de estas suscripciones.

Ahora ya lo sabes, prepárate para encontrar cosas aterradoras por todas partes y apaga todas las luces de tu casa, que estos juegos se disfrutan más cuando la atmósfera es la correcta.