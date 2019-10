Rumores apuntan a que el PlayStation 5 podría llegar a finales del 2020

El PlaySation 5 ya es una de las consolas más deseadas por os fanáticos de la compañía japonesa, es por eso que esta supuesta filtración es tan emocionante.

Los rumores sobre el lanzamiento del PlayStation 5 no dejan de aparecer por todo Internet. Y es que todos están a la espera de la siguiente gran consola de Sony y por ver de qué es capaz. Por eso es que cualquier actualización que aparece en Internet pone a especular a todos. Tal y como pasa con la supuesta fecha de lanzamiento para el año entrante. Así es como lo reporta el sitio Gizmondo.

Solo rumores por el momento

De acuerdo a la información que se encuentra actualizando constantemente Gizmondo, podríamos ver al PS5 muy pronto. ¿Qué tan pronto? supuestamente para finales del 2020, y de ser así, entonces podríamos estar ante un anuncio inminente.

Curiosamente, Sony anunció hace poco su edición especial del PlayStation 4 de Death Stranding. Por lo que no es seguro que vayan a anunciar su nueva consola en vísperas de dos fuertes lanzamientos. Si es que llegaran a anunciarla antes del estreno de Death Stranding y de The Last of Us 2, podrían hacer que la gente evite comprar estos juegos (y consola) en espera del PS5.

Algo de lo que se hace mención también es sobre el uso de cámaras en las consola de PlayStation 5 y Xbox One Scarlet. Las cuales se implementarían para ayudar a la creación de contenido de personas que quieran hacer streaming. Estas cámaras manejarían la misma tecnología de Ray Tracing pero con ligeras diferencias a la hora de usarlas.

La información que le hicieron llegar a Gizmondo no parece venir de una fuente poco confiable. De hecho, podríamos decir que a estas alturas es básicamente una confirmación no oficial, pero siempre es mejor esperar a anuncios oficiales.

Aunque si tuviera que apostar, diría que anunciarán el Playstation 5 en el E3 del 2020, ya cuando tengan mucho más que mostrar.