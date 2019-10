Entre balas y guisantes: Review de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville [FW Labs]

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville es la nueva creación de PopCap Games y Electronic Arts que continúa el planteamiento de Garden Warfare.

PopCap Games, el creador del reconocido Plants vs. Zombies, está a punto de lanzar oficialmente su tercer juego de disparos. El título con el nombre de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, estará disponible para el público el próximo 18 de octubre de 2019. Sin embargo, hemos tenido un acceso anticipado a su versión para PS4 y ya podemos dar una opinión sobre él.

Como bien se sabe, este título es la continuación de Plants Vs. Zombies: Garden Warfare 2. Este se ha caracterizado por no solo ser un shooter, sino también replicar el exitoso modelo de héroes/clases que otras franquicias han adoptado. Desde el lanzamiento de Garden Warfare en 2014, hemos visto cómo los Zombis y las plantas se han repartido roles para conseguir objetivos e imponerse al equipo enemigo.

La disponibilidad de personajes jugables es un elemento fundamental de este videojuego. Por lo tanto, mostraremos cuáles son los nuevos y un repaso de los que ya estaban:

Los personajes (Plantas)

En Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, las plantas tienen tres nuevos personajes jugables. A continuación veremos la lista de todos los que hay actualmente:

Chicharito (Ataque): Este es el clásico combatiente versátil de las plantas. Sus proyectiles hacen daño en área, aunque solo se lanzan de uno en uno. Por otro lado, puede convertirse en una ametralladora estática y también mejorar sus capacidades por unos segundos.

(Ataque): Este es el clásico combatiente versátil de las plantas. Sus proyectiles hacen daño en área, aunque solo se lanzan de uno en uno. Por otro lado, puede convertirse en una ametralladora estática y también mejorar sus capacidades por unos segundos. Planta Carnívora (Ataque): Su principal función es la de cavar y aparecer desde el suelo para devorar zombies de un bocado. Si bien ataca cuerpo a cuerpo, también puede lanzar baba venenosa.

(Ataque): Su principal función es la de cavar y aparecer desde el suelo para devorar zombies de un bocado. Si bien ataca cuerpo a cuerpo, también puede lanzar baba venenosa. Coronel Elote (Ataque): Su disparo automático de maíz es temible. Puede revelar a los enemigos y empararlos de mantequilla, así como saltar sobre ellos y lanzar poderosos misiles explosivos.

(Ataque): Su disparo automático de maíz es temible. Puede revelar a los enemigos y empararlos de mantequilla, así como saltar sobre ellos y lanzar poderosos misiles explosivos. Champi Nocturna (Ataque): Este nuevo personaje es un ninja con una grandiosa movilidad. Puede hacerse invisible, hacer doble salto, Ocultar a los aliados y lanzar rápidos y letales ataques.

(Ataque): Este nuevo personaje es un ninja con una grandiosa movilidad. Puede hacerse invisible, hacer doble salto, Ocultar a los aliados y lanzar rápidos y letales ataques. Boca de Dragón (Ataque): Otro nuevo recluta cuyo objetivo es saltar sobre los enemigos y asarlos con su lanzallamas.También puede separarlos al hacer muros de fuego.

(Ataque): Otro nuevo recluta cuyo objetivo es saltar sobre los enemigos y asarlos con su lanzallamas.También puede separarlos al hacer muros de fuego. Cactus (Defensa): El sniper del equipo de las plantas. Puede cargar sus disparos a larga distancia, poner minas-papas y controlar un dron que dispara a los enemigos desde el cielo.

(Defensa): El sniper del equipo de las plantas. Puede cargar sus disparos a larga distancia, poner minas-papas y controlar un dron que dispara a los enemigos desde el cielo. Naranjo (Defensa): Este tanque puede poner un escudo para proteger a sus aliados y es capaz de embestir a los enemigos. También lanza una granada aturdidora y un láser de precisión.

(Defensa): Este tanque puede poner un escudo para proteger a sus aliados y es capaz de embestir a los enemigos. También lanza una granada aturdidora y un láser de precisión. Bellota (Defensa): Este pequeño puede llamar a su amigo el roble y convertirse en una gigantesca mole con gran cantidad de puntos de vida.

(Defensa): Este pequeño puede llamar a su amigo el roble y convertirse en una gigantesca mole con gran cantidad de puntos de vida. Girasol (Apoyo): El médico por excelencia. Puede curar a sus aliados de forma muy eficaz, aunque en casos de emergencia puede lanzar un poderoso rayo solar.

(Apoyo): El médico por excelencia. Puede curar a sus aliados de forma muy eficaz, aunque en casos de emergencia puede lanzar un poderoso rayo solar. Rosa (Apoyo): Como hechicera puede maldecir a los enemigos para que reciban más daño, darle velocidad a los aliados y convertir a los enemigos en cabras.

Los personajes (zombies)

En Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, los zombis tienen tres nuevos personajes jugables. A continuación veremos la lista de todos los que hay actualmente:

Zombi soldado (Ataque): Como soldado raso, tiene un arma automática, lanza una bomba de gas venenoso, lanza misiles y puede hacer rocket jump.

(Ataque): Como soldado raso, tiene un arma automática, lanza una bomba de gas venenoso, lanza misiles y puede hacer rocket jump. Zombidito (Ataque): Este pequeño es muy ágil y puede atacar a los enemigos desde atrás con sus pistolas de corto alcance. Después de un tiempo, puede llamar a un poderoso mecha para acabar con los enemigos.

(Ataque): Este pequeño es muy ágil y puede atacar a los enemigos desde atrás con sus pistolas de corto alcance. Después de un tiempo, puede llamar a un poderoso mecha para acabar con los enemigos. Supercerebroz (Ataque): Se trata de un atacante cuerpo a cuerpo que puede lanzarse a los enemigos para repartir puñetazos. Puede proyectar un ligero escudo de defensa y lanzar pocos proyectiles a distancia.

(Ataque): Se trata de un atacante cuerpo a cuerpo que puede lanzarse a los enemigos para repartir puñetazos. Puede proyectar un ligero escudo de defensa y lanzar pocos proyectiles a distancia. Héroe de Acción de los 80s (Ataque): Este nuevo zombi tiene un arco que se debe cargar para ser preciso. También maneja un buen arsenal de explosivos y cohetes teledirigidos.

(Ataque): Este nuevo zombi tiene un arco que se debe cargar para ser preciso. También maneja un buen arsenal de explosivos y cohetes teledirigidos. Pati Neta (Ataque): Esta nueva recluta es capaz de atacar a sus enemigos con pulsos eléctricos mientras lanza buenos pasos de baile. También puede dispersarlos y hacerse inmune por unos segundos.

(Ataque): Esta nueva recluta es capaz de atacar a sus enemigos con pulsos eléctricos mientras lanza buenos pasos de baile. También puede dispersarlos y hacerse inmune por unos segundos. Capitán Barbamuerta (Defensa): El sniper del equipo zombi. Al igual que el cactus, puede cargar sus tiros y manejar un dron de ataque, esta vez un loro.

(Defensa): El sniper del equipo zombi. Al igual que el cactus, puede cargar sus tiros y manejar un dron de ataque, esta vez un loro. All-Sta r (Defensa): El conocido tanque del equipo zombi maneja un lanzador de balones de fútbol, puede taclear a sus enemigos y poner un escudo de energía para sus aliados.

r (Defensa): El conocido tanque del equipo zombi maneja un lanzador de balones de fútbol, puede taclear a sus enemigos y poner un escudo de energía para sus aliados. Cadete Espacial (Defensa): La nueva zombi de defensa utiliza una nave espacial y rayos láser para hacer daño. Puede convertirse en una compleja estación espacial que se puede acoplar con las naves de otras cadetes.

(Defensa): La nueva zombi de defensa utiliza una nave espacial y rayos láser para hacer daño. Puede convertirse en una compleja estación espacial que se puede acoplar con las naves de otras cadetes. Zombi Científico (Apoyo): El médico de siempre de los zombis tiene varias herramientas para curar a sus aliados, y puede teleportarse fuera del peligro.

(Apoyo): El médico de siempre de los zombis tiene varias herramientas para curar a sus aliados, y puede teleportarse fuera del peligro. Zombi Ingeniero (Apoyo): Puede poner una zona de bloqueo que desentierra las plantas carnívoras, construye torres de defensa y crea cápsulas que aceleran la velocidad de sus aliados.

Modos de juego

Hasta la fecha, estos son algunos de los modos de juego multijugador que están activos:

Invasión de Territorios: Son misiones de 24 jugadores que incluyen los típicos objetivos de control de objetivos y transporte de carga. Por supuesto, el equipo atacante deberá imponerse antes de que se acabe el tiempo, y el defensor deberá impedirlo. Tanto zombis como plantas pueden estar en defensa y en ataque.

Eliminación por Equipos: El objetivo es sencillo: el equipo de 8 jugadores que logre alcanzar las 50 eliminaciones gana.

Operaciones de Jardín y Cementerio: Este es un interesante modo cooperativo. Oleadas de enemigos controlados por la máquina tratarán de destruir la lápida/jardín de los jugadores. Los 3 miembros deberán destruirlos a todos si no quieren perder la partida.

Modos Combinados: Se trata de distintos modos de juego conocidos con ligeras variaciones.

Además, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville cuenta con un modo de un solo jugador. Este trata de realizar una serie de misiones por diversos mapas llenos de enemigos. Honestamente no me interesó mucho a comparación de la diversión que que me produjeron los modos multijugador.

Jugabilidad

Debo decir que los juegos de disparos con clases/héroes como Overwatch o, en este caso, Zombies: Battle for Neighborville me entretienen mucho. La razón es que estos invitan a que haya un fuerte trabajo en equipo. De esta forma los jugadores pueden cubrir entre sí las falencias o aprovechar la fortalezas de sus personajes.

A pesar de que hay muchos personajes de ataque en este juego, las partidas no se sienten desbalanceadas. De hecho, los personajes tanto de defensa como de apoyo son lo suficientemente atractivos para ser usados a menudo. Siendo así, normalmente verás que los distintos roles están cubiertos. Esto tampoco es una camisa de fuerza, pues si por ejemplo no hay tanques, existe de todas formas la manera de ganar.

No existe una notoria ventaja o desventaja entre las plantas y los zombis. Considero que si bien algunas habilidades son únicas, estas se pueden contrarrestar desde el otro bando. Por ejemplo, considero algo injusta la mecánica de eliminación instantánea de la planta carnívora. Sin embargo, contar con un ingeniero atento del lado de los zombis puede resolver el problema.

Por otro lado, debo decir que todas las partidas que jugué fueron muy reñidas y competitivas. El caos que se produce de la disputa por un objetivo es realmente divertido. Casi siempre se nota un ritmo frenético que nos obligará a estar muy atentos. Cualquiera que ande descuidado, puede ser rápidamente eliminado. El juego no se presta para que los jugadores se confíen, pues se puede ganar una partida en cualquier momento.

Lo único que me molesta, y que veo que no han corregido en ninguno de los tres títulos, es la visibilidad de los enemigos. Literalmente hay veces en donde uno no se da cuenta que estos se acercan. De no ser por los proyectiles al disparar, también sería difícil verlos en la distancia. Esto es particularmente complicado con algunas plantas o el zombi soldado que se confunden con el terreno al ser verdes. Preferiría que los enemigos tuvieran un ligero resplandor rojo.

Conclusión

Hay que decir que la franquicia ha madurado muy bien con el pasar de los años. Gráficamente Plants vs Zombies: Battle for Neighborville representa una mejora notoria en muchísimos detalles. Es impresionante cómo han mejorado elementos como el fuego, las explosiones, el reflejo en el agua y demás destellos en pantalla. El juego ha llegado a un punto en el que no se ve ya tan caricaturesco pero sin llegar a perder la esencia de lo que ha sido siempre. Es grandioso lo que puede lograrse cuando se hace un juego con el motor Frostbite 3.

Debo decir que Plants vs Zombies: Battle for Neighborville promete numerosas horas de diversión. El trabajo en equipo, la velocidad con la que se llevan a cabo las partidas, la variedad de los personajes, sus mecánicas, etc. hacen de esta una opción muy recomendable para cualquiera que esté buscando un título multijugador para pasar el tiempo. Sin duda me llevé una sorpresa con él, y lo recomiendo completamente.