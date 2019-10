PewDiePie dice tener "algunas dudas" sobre YouTube

El youtuber asegura no "sentir nada" por la política, no apoyar a ningún político y además tener serias dudas sobre su participación en YouTube.

PewDiePie es quizá el youtuber más famoso que existe hoy en día, y claro, también el más polémico. Por ejemplo, en marzo, antes de abrir fuego en una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, el terrorista gritó "Recuerden muchachos, suscríbanse a PewDiePie".

El verdadero nombre del youtuber es Felix Kjellberg, y luego de este asunto, tuvo una entrevista con el periodista Kevin Roose. Y ahora, el New York Times ha publicado un reportaje al respecto.

PewDiePie no está interesado en la política y aparentemente ya tampoco en YouTube

Roose habló de diversos "intercambios inútiles" que tuvo con el youtuber, e incluso facilitó un ejemplo que pinta completo el argumento del periodista.

“¿Hay algún político que te emocione?” “No”. “¿En ningún lugar del mundo?” “No podría nombrarte uno, no”. “¿Qué pensaste cuando UKIP te respaldó?”, le pregunté. En Twitter, el partido británico de extrema derecha había pedido a sus seguidores que se suscribieran a su canal para evitar que T-Series lo adelantara. “Es gracioso que un partido político publique algo sobre un meme”, dijo. “Pero también es: uh, no me arrastres a tus políticas”.

Aparentemente, el problema es que el youtuber realmente no sabe cómo lidiar con su fama.“Mi trabajo es simple: voy a mi oficina y grabo un vídeo frente a una cámara” (…) “Es extraño para mí estar en esta posición -de influencia- porque realmente no quiero estar en esta posición”

Pero, ¿PewDiePie podría entonces eliminar su canal de YouTube? Esta pregunta la hizo el periodista. La respuesta de este fue "No me tientes" (…) “A veces me pregunto si lo positivo supera a lo negativo… es mucho más de lo que firmé cuando me di de alta”.

Sin embargo, inmediatamente después aclaró que no lo hará. Esta no es más allá de una idea extrema con la que juega en ocasiones.