Las películas de Studio Ghibli llegarán por primera vez a HBO Max

Las reconocidas películas de la casa de animación japonesa, Studio Ghibli, pronto estarán disponibles para todo el público. La compañía dio un nuevo paso para expandir a todos los continentes sus producciones y que tengan un alcance mundial.

La cadena televisiva HBO Max anunció que adquirió los derechos exclusivos de transmisión de todo el catálogo de Studio Ghibli.

Las películas incluyen “El castillo en movimiento de Howa” de Hayao Miyazaki, “Mi vecino Totoro”, “Spirited Away”, “Princess Mononoke”, “Nausicaä of the Valley of the Wind”, entre otras.

Disponibles en 2020

Las películas estarán disponibles en HBO Max para abril de 2020.

“Nos emociona trabajar con HBO Max para ofrecer la colección completa de Studio Ghibli a las audiencias estadounidenses. Como una marca de contenido premium, HBO Max es un hogar ideal para nuestras cintas”, aseguró el presidente del Studio, Koji Hoshino.

Agregó en una entrevista que “muchos seguidores podrán disfrutar del catálogo y una nueva audiencia podrá descubrir las películas por primera vez. Estamos seguros que a todo les gustará”.

Igualmente, el jefe de contenidos de HBO, Kevin Reilly, destacó que las cintas de Ghibli con visualmente “impresionantes”, y más, que eso, “brindan también experiencias emocionantes, encantadoras y profundamente humanas”.

Casi 40 años de trabajo

El año pasado, las bandas sonoras de varias películas de Studio Ghibli se reeditaron en vinilo por primera vez.

El estudio Ghibli ha producido animaciones desde principios de los años ochenta (1983) y oficialmente fue fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, su mentor y socio Isao Takahata (murió el año pasado) y otros dos creadores. Sus producciones han tenido una enorme influencia e impacto en el público.

