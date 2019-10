La película de Obi-Wan Kenobi sí era verdad pero Disney la hizo serie

Se confirma un rumor que tenía años circulando, desde 2017. En donde se constata indirectamente que Disney y Lucasfilm habrían entrado en crisis tras el estreno de Solo: A Star Wars Story.

Recordarán aquellos días de mayo de 2018. Cuando la calamidad no parecía tan grande comenzaron a circular rumores de que la película de Obi-Wan Kenobi habría iniciado con su producción en su más absoluto secreto.

Lucasfilm no ha vuelto oficial la existencia de la película, pero parece que quieren sorprender a todos.

La idea era que esta cinta llegara casi en paralelo con el arranque de la abortada nueva trilogía de los guionistas de Game of Thrones.

Pero luego de ese momento nunca hubo noticias hasta que se anunció oficialmente que este spin-off sí existía, pero sería una serie exclusiva para Disney Plus.

Ahora, por voz del propio Ewan McGregor, protagonista del proyecto, descubrimos en entrevista para Coming Soon que efectivamente esto era una película originalmente:

No siempre iba a ser una serie, no inicialmente. Cuando comenzamos a hablar, eso no estaba realmente entre las cartas, pero todo cambió mucho, muy rápido.

Es realmente emocionante que lo sea ahora. Realmente me gusta la idea de poder contar la historia durante varias horas en lugar de en un solo golpe. Creo que va a ser genial.