Presentado oficialmente: este es el Google Pixel 4 y Pixel 4 XL

El teléfono con más filtraciones de la historia.

El Pixel 4, la quinta versión del teléfono inteligente de Google fue presentado oficialmente en Nueva York, y para sorpresa de nadie, es tal cual como se había filtrado hace meses.

Estas son las especificaciones técnicas de los equipos:

Pantalla P-OLED de 5.7 pulgadas en la versión normal, 6.3 pulgadas en el XL

Tasa de refresco de 90 Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 855

6 GB de RAM

64 GB o 128 GB de almacenamiento

Android 10

Cámara doble de 12.2 MP + Teleobjetivo de 16 MP

Cámara frontal de 8 MP Wide

Sensor Time of Field (TOF) frontal

Batería de 2800 mAh en el modelo normal, 3700 mAh en el modelo XL

Dentro de las grandes gracias que tiene este equipo están la pantalla, que gracias a su nueva tasa de refresco hace ver todo mucho más fluido, incluyendo algunos juegos.

Tal como en el iPhone X, presentado en 2017, este equipo cuenta con un sistema de reconocimiento facial que, dicen, es extremadamente rápido y seguro. También tiene parlantes estéreo, como ha sido la costumbre con esta linea.

Tal como se había filtrado, el equipo tiene una grabadora de voz capaz de transcribir texto, pero no en español por ahora.

Para lo anterior, también se fía de un radar llamado "Soli" que está incorporado en la parte alta, el cual además sirve para controlar el celular a través de gestos con la mano, como en el LG G8, pero esperamos que esta implementación sea más fiable.

Google clama que es la mejor cámara en un smartphone, tal como lo hace cada año, aunque ahora tiene seria competencia con lo que ha ofrecido el iPhone 11 y sus variantes, el Mate 30 de Huawei y hasta el Note10 de Samsung, todos ellos con gran angular, mientras el Pixel 4 no lo ofrece. Aún así, la compañía de Mountain View ha demostrado dar la pelea y hasta veces ganar, ahora estando muy orgullosos de su sistema de zoom incorporado, que se apoya en inteligencia artificial para mejorar sus resultados, como también un modo Night Sight mejorado.

Ambos equipos cuentan con carga rápida de 18 W y carga por inducción. Vienen en tres colores: Clearly White, Just Black y Oh So Orange.

Estarán disponibles en preventa desde hoy y estará disponible el 24 de octubre, solo en mercados seleccionados, lo cual no incluye nuestra región, por cierto y los precios irán desde USD $799 para el modelo normal y USD $899 para el XL.