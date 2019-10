Estudio demuestra que desde los barcos lanzan botellas plásticas a los océanos

Los buques mercantes de Asia estarían violando la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación, según investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo.

La idea de que los desechos plásticos que contaminan los océanos proceden solo de tierra firme es puesta en duda por un grupo de investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Durante 35 años siguieron este fenómeno en una isla deshabitada y descubrieron que las botellas plásticas provenían, en su mayoría, de los barcos que pasan por sus costas.

Los resultados del estudio, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, advierten sobre la flagrante violación que hacen los buques mercantes de la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación. La norma establece que su basura debe ser resguardada abordo y desechada en puerto.

La remota isla está ubicada en el centro del océano Atlántico Sur, en medio de la ruta marítima entre Argentina y Sudáfrica. En 1984 demostraron que la mayoría de las botellas plásticas que llegó al islote procedía de Sudámerica, “transportadas 3.000 km por la deriva del viento del oeste”.

Sin embargo, todo cambió en una nueva visita realizada en 2018. “Actualmente, el 75% de las botellas son de Asia, con la mayoría de China”, afirma el equipo de investigadores, liderados por Peter G. Ryan, director del Instituto de Ornitología Africana de la Universidad de Ciudad del Cabo.

Océanos contaminados

Esta conclusión está respaldada por las fechas de fabricación recientes, que “indican que pocas botellas podrían haber derivado de Asia, y presumiblemente son arrojadas de los barcos”.

La información que ofrecen las botellas, que incluye al país y la fecha de fabricación, sirvió como una herramienta valiosa “para inferir fuentes de desechos, especialmente de regiones distantes”.

Un 90% de las botellas plásticas que se encontraron en el sitio de investigación fueron producidas entre 2016 y 2017. Este dato sirvió a los científicos para descartar que llegaron allí desde Asia producto de las corrientes oceánicas, pues tardarían entre 3 y 5 años por la distancia.

“El número de botellas de bebidas en la isla ha aumentado a más del doble de la tasa de desechos no embotellados durante las últimas 3 décadas. Esto refleja en gran medida el crecimiento del 8,5% anual en la industria del agua embotellada”, advierten los científicos.