Ocasio-Cortez se enfrentó a Zuckerberg: "Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir la desinformación"

Nuevamente Facebook salió al pizarrón en Estados Unidos, ya que Mark Zuckerberg debió comparecer este miércoles 23 de octubre ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, que se suponía que era sobre el proyecto criptográfico Libra, pero donde terminó teniendo un intenso debate con Alexandra Ocasio Cortez.

La parlamentaria encaró al CEO de la red social y le fustigó que su plataforma está propiciando la desinformación.

“Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir la desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde puedo llevar esto en el próximo año ”, dijo AOC.

La parte más compleja se dio cuando Ocasio-Cortez emplazó a Zuckerberg a pronunciarse sobre lo siguiente:

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."

Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.

Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ

— CSPAN (@cspan) October 23, 2019