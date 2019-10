Nintendo: Gobierno de Japón reconocerá la labor de Shigeru Miyamoto en el entretenimiento

El gobierno de Japón por fin reconocerá la enorme labor que Shigeru Miyamoto ha hecho por Nintendo y por la cultura pop a nivel mundial.

Nintendo no podría ser lo que es hoy en día sino fuera por el trabajo del legendario Shigeru Miyamoto. Pero vayamos un poco más allá, ya que la cultura pop japonesa no podría ser lo que es hoy en día de no ser por el trabajo de Miyamoto. Es más, la cultura pop del mundo habría sido muy diferente de no haber tenido cosas como Mario Bros y The Legend of Zelda. Es por eso que el gobierno de Japón hará un homenaje a este leyenda viviente como se lo merece. Así es como lo confirman en Nintendo Soup.

Mamma mía!

Shigeru Miyamoto no solamente se ha encargado diseñar a dos de las franquicias más populares en todo el mundo, sino que ha influenciado la creación de incontables obras, dentro y fuera de los videojuegos.

Esto se extiende a películas, libros, cómics, series, caricaturas, anime y todo lo que se te ocurra. De hecho, el mismo Coronel Roy Campbell, personaje de la saga Metal Gear Solid, lo dice perfectamente en un diálogo en Super Smash Bros.

Probablemente no exista una sola persona en el mundo que no conozca a Mario, es así de famoso.

Es por eso que el Ministerio de Cultura del país del sol naciente dedicará una medalla de Persona de Mérito Cultural a Shigeru Miyamoto. Esta se le entregará en Noviembre de este mismo año, y si me preguntan, ya se habían tardado en hacerlo.

Dentro de las cosas que ha creado Miyamoto, se encuentran las franquicias y personas de Donkey Kong, lo cual incluye a Mario, Pauline y el Donkey Kong original. Además, de crear a The Legend of Zelda, Star Fox, Super Mario Bros, Pikmin, F-Zero y muchas otras franquicias más.

Así que ya era hora de que se le reconociera su gran labor para inspirar a propios y ajenos a la hora de soñar con historias y diversión. ¡Muchas felicidades Shigeru Miyamoto!