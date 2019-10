Nintendo: Así lucen los personajes de Breath of the Wild al estilo de Link's Awakening

Un fanático de nintendo se dio a la tarea de re imaginar a los campeones de Breath of the Wild al estilo del remake de Link's Awakening.

Nintendo es conocido por tener juegos que logran marcar a muchos jugadores para toda la vida. Algunos de esos juegos pertenecen a la “legendaria” franquicia de Zelda. Y es justamente con esta, que un fanático se puso a pensar cómo se verían los personajes de Breath of the Wild en Link’s Awakening. Así es como lo pudimos ver en Twitter.

Link, despierta

Muchos de los juegos de Zelda comienzan con Link dormido y despertando para su aventura. Ejemplos de eso sobran, ya que Ocarina of Time, Breath of the Wild, Link’s Awakening y A Link to the Past comienzan así.

Pero es justamente en Link’s Awakening y en Breath of the Wild en donde el hecho de estar dormido es importante para la historia. Y tal vez sea por eso o tal vez por otra cosa, pero un artista coreano decidió juntar las historias. De esta manera, logró crear una versión “chibi” de los campeones de Breath of the Wild y para ser honestos, el arte es hermoso.

Supongo que lo más complicado de hacer fueron Revali y Daruk, gracias a que esas razas no están presentes en Link’s Awakening. Aunque eso si, los zoras son muy diferentes en el juego de Gameboy a lo visto en BotW. Pero aún con todo eso, este artista logró captar la esencia de cada uno de los campeones.

Según los comentarios, podemos ver que el favorito de todos fue Mipha, la princesa zora de Breath of the Wild. En los personal, creo que el mejor de todos los diseños fue el de Revali. Ya que parece salido de un juego de Animal Crossing.

Son este tipo de cosas que le dan sabor a la vida de un videojugador. Así que hay que apoyar al artista y seguirlo en sus redes sociales, es lo mejor que podemos hacer.