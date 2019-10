Se anuncia el desarrollo Ni no Kuni y Magic The Gathering para móviles

Dos juegos de las franquicias Magic The Gathering y Ni No Kuni se han anunciado para móviles y pronto podríamos ver más de estos.

Magic The Gathering y Ni no Kuni estrenarán juegos para móviles gracias a una desarrolladora de videojuegos coreana. Estos estarán disponibles para iOS y Android de la mano de Netmarble. Parece que ambos proyectos prometen mucho, al menos así es como lo reportan en 4gamer.

Eso suena interesante

Los dos juegos de las franquicias antes mencionadas se mostrarán por primera vez en el G-Star 2019 Expo en Busan, el cual se llevará a cabo en Noviembre de este mismo año. El primer de estos juegos, se llamará Ni no Kuni: Cross Worlds, el cual tendrá un estilo de juego basado en dos características de sus juegos RPG, los cuales son la creación de pueblos y la crianza de criaturas mágicas.

Por otro lado, tenemos el juego Magic: Mana Strike, un juego de cartas que mostrará ambientes 3D, en donde podrás ver a tus criaturas de un modo totalmente distinto. De hecho, por la descripción, parece que sería un acercamiento similar a lo visto con Yu-Gi-Oh! Duel Links.

En cuanto salga más información sobre estos juegos, se los haremos saber, pero tal parece que no estarán disponibles en todo el mundo para su lanzamiento, tampoco han dicho si se podrán ver fuera de Corea en algún punto en el futuro, aunque es probable que si.

Sumado a esos dos juegos, Netmarble también presentará otros dos títulos. Los cuales son A3: STILL ALIVE y Seven Knights Revolution. Los cuales son MMORPG aunque no se han dado muchos detalles sobre estos dos juegos. De hecho, sabemos que A3: STILL ALIVE será un juego con elementos de Battle Royal, así que seguramente escucharemos mucho de este en un futuro.

Ahí lo tienes, parece que pronto veremos muy buenos títulos para móviles que nos traerán mucha magia… si es un muy mal chiste. ¿Tú qué opinas de estos juegos?