Es oficial: Netflix irá contra los usuarios que comparten sus contraseñas

Parece que Netflix ya siente el peso de la competencia y busca la forma de mejorar el uso y pago de su plataforma.

Netflix está por enfrentarse al mayor reto financiero de toda su trayectoria comercial. Gracias al lanzamiento de plataformas similares que representarán una competencia seria para este servicio.

Disney Plus, Apple TV Plus y HBO Max se muestran como las amenazas más graves en el horizonte, pero no son las únicas. Así que al parecer ha llegado el momento de comenzar a tomar medidas contra quienes usan Netflix sin pagar necesariamente por ello.

Durante su última conferencia con inversionistas; para revisar los resultados financieros del tercer trimestre de 2019. El Jefe de Producto Greg Peters abordó directamente esta situación; en donde usuarios de Netflix comparten sus contraseñas con otras personas para que tengan acceso a la cuenta. Aunque no se encuentren en el mismo domicilio:

No tenemos planes inmediatos de cambiar la forma en que funcionan las contraseñas compartidas. Lo estamos rastreando y seguimos analizando la situación. El objetivo es encontrar una forma amistosa para que no haya impacto negativo con los consumidores.

En otras palabras, Netflix tiene la forma de monitorear cómo se accede a cada cuenta. Pueden identificar a aquellos que comparten sus contraseñas y buscarán implementar medidas para prohibir o regular ese acto.

La idea es no dañar a sus suscriptores ya cautivos. Pero sí buscarían el modo de hacer que la gente que goza de la plataforma sin pagarla directamente comience también a aportar su dinero.

Es una jugada complicada que les puede costar bastante a largo plazo. Será interesante ver cómo lo solucionan.