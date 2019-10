¿Adiós Netflix?: HBO Max anuncia su precio y todo su catálogo de lanzamiento

Compartimos una lista con todas la producciones que tendrá HBO Max en su periodo de lanzamiento. Desde Friends hasta Game of Thrones, por un precio muy accesible.

Netflix tendrá un mes complicado con el arribo de Disney Plus este noviembre de 2019. Pero no es su única amenaza grave. HBO Max llegará hasta el próximo año, pero para no perder reflectores la plataforma de Warner Media aprovechó la ocasión para presentar todas sus cartas de lanzamiento.

La empresa organizó un breve evento con empresarios y medios para anunciar más detalles sobre su servicio. Todo parecía algo de mera rutina, pero tomaron por sorpresa a la audiencia al anunciar su fecha de lanzamiento y el precio final de su suscripción. A la par que mostraron todo el catálogo que tendrán disponible en su arranque.

Yendo por partes, HBO Max saldrá al mercado, en Estados Unidos a partir del mes de mayo de 2020. Lo que nos deja a poco más de seis meses para que la guerra de streaming reviente al máximo.

En cuanto al catálogo de series y película disponibles la compañía buscó lucirse con una lista kilométrica publicada por Variety. Nosotros aquí la resumimos, ya que los títulos son tan buenos que no necesitan detallarse:

Series y películas bajo licencia:

Friends: Todos los 236 episodios.

Todos los 236 episodios. The Big Bang Theory: Todos los 279 episodios.

The West Wing

The Fresh Prince of Bel-Air, mejor conocida como El Príncipe del Rap.

South Park: todas las 23 temporadas a partir de junio de 2020, con estreno de nuevos episodios casi a la par que se emitan por Comedy Central.

a partir de junio de 2020, con estreno de nuevos episodios casi a la par que se emitan por Comedy Central. Rick and Morty: misma dinámica que con South Park.

Pretty Little Liars

Shows de CW: Batwoman, Katy Keene

Películas de DC: Joker y todas las del DCEU

y todas las del DCEU Todas las películas Studio Ghibli. TODAS.

50 años de temporadas de Plaza Sésamo.

Producciones de BBC: Doctor Who (era moderna), Luther, Top Gear, The Office.

Las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Catálogo de HBO

Prácticamente todo lo que vemos en HBO Go estará disponible en HBO Max. Incluyendo Game of Thrones, Sex and the City, True Detective, The Sopranos y otras series de culto. Además de que se confirma la integración de muchas de las producciones ya confirmadas para estrenarse en el canal de cable en 2019 y 2020:

Stephen King’s The Outsider

Lovecraft Country

The Nevers, la nueva serie de Joss Whedon

The Gilded Age

Avenue 5

The Undoing

The Plot Against America

Perry Mason

I Know This Much Is True

Run, protagonizada por Phoebe Waller Bridge luego de Fleabag

Mare of Easttown

Series y Películas Originales

Dune: The Sisterhood.

Tokyo Vice.

The Flight Attendant.

Love Life.

Station Eleven.

Made for Love.

Gremlins: una serie animada.

Crime Farm.

Circe.

Americanah.

Adventure Time: cuatro episodios especiales de una hora.

Rydell High: un spin-off de Vaselina.

Anna K

Gossip Girl

Rules of Magic

Red Bird Lane

The Boondocks: la serie clásica y dos nueva temporadas.

Gen:Lock

Generation

Starstruck

Search Party

Let Them All Talk

Tres proyectos con Ellen DeGeneres Projects

Raised By Wolves

Cuatro peículas young adult de Greg Berlanti

Dos películas exclusivas con Reese Witherspoon

College Girls: creada por Mindy Kaling

Superintelligence con Melissa McCarthy

UNpregnant

Bobbie Sue

¿Llegaron hasta aquí? HBO Max tendrá un costo de USD $15 al mes.