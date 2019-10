Netflix: Algunos usuarios ya pueden acelerar o alentar la velocidad de series y películas

Algunos usuarios de Android ya pueden acceder a una nueva función de Netflix, la cual te permite ver series y películas de manera más rápida... o lenta.

Netflix vuelve a dar de qué hablar y ahora nos trae una nueva función que puede hacer de nuestras tardes viendo series algo más productivo. Entendiendo por algo más productivo e hecho de terminar más series en menos tiempo, lo cual suena a algo muy raro pero a la vez, bastante bueno ¿no crees? Así es como lo confirma Android Police.

No está disponible para todos… Aún.

La nueva función se encuentra en pruebas todavía y esta te permitirá adelantar o alentar la velocidad de tus programas y películas a placer. Esta función se asimila mucho a la que se encuentra disponible en Youtube desde hace tiempo y te permite manipular el contenido como nunca antes.

Si bien, ya lo habíamos probado en videos normales, lo cierto es que no lo habíamos podido probar en contenido original de Netflix. Esto servirá en especial para muchas cosas, ya sea ver detalles escondidos en algunas series, experimentar la manera en que se pueden ver series completas en poco tiempo o, en todo caso, para los estudiantes de cine que deban ver 3 películas en un solo día.

Por el momento, esta nueva función te permite elegir entre 5 velocidades:

0.5x

0.75x

1x (Normal)

1.25x

1.5x

Siendo la 0.5x la más lentas de todas y la 1.5x la más rápida de las opciones disponibles. Sinceramente, las posibilidades no son tan amplias pero no quiere decir que no existan. Así que solo falta esperar a que lo lancen a todo publico, ya que por el momento solo se encuentra disponible para algunas personas.

De hecho, si al entrar a tu aplicación de Netflix ya cuentas con esta función, aprovéchala de una vez. Sino, busca la manera de actualizar la app, tal vez solamente necesitas la versión más reciente de la app para poder acceder a estas opciones.