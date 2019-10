La NASA reclama a SpaceX y dice que su cohete es la única forma para llegar a la Luna el 2024

Una llamativa polémica envuelve a la NASA con Elon Musk, ya que la Agencia Aeroespacial ha señalado que a través de su cohete es la única forma de llegar a la Luna el año 2014 y no con la tecnología que en la actualidad desarrolla SpaceX.

Este comentario nació luego de un Tweet publicado por el encargado de la NASA Jim Bridenstine, quien horas antes de que SpaceX presentara las nuevas instalaciones en Boca Chica encendiera la polémica a través del comentario.

El comentario decía lo siguiente "Espero con ganas el anuncio de SpaceX de mañana, mientras tanto, Commercial Crew lleva años de retraso con nosotros. La NASA espera ver pronto el mismo entusiasmo para las inversiones de los contribuyentes estadounidenses, ya es hora de cumplir".

Lo que el actual encargado de la agencia se refería con sus comentarios es al programa de vuelos tripulados que ellos mismos encargaron a SpaceX y Boeing hace ya un tiempo y que al parecer estos aún no cumple con los plazos entregados.

Este programa buscaba desarrollar vuelos que permitieran transportar astronautas desde los Estados Unidos hasta la Estación Espacial Internacional (ISS), pero los retrasos que ambas compañías han registrado han causado la molestia de Bridenstine con respecto a estas empresas.

Recordemos que las conocida cápsula Crew Dragon perteneciente a SpaceX ya lleva años de retraso y ninguna ha logrado en todo este tiempo despegar con un astronauta a bordo, por lo que puede ser comprensible la molestia que ha demostrado el encargado de la NASA con ambas empresas.

La inversión total que la NASA realizó para potenciar la construcción de Crew Dragon fue de USD $ 3.000 millones, pero aún no ha podido ver los resultados esperados y al parecer ellos esperan potenciar su propio desarrollo de sus cohetes para llegar a la Luna el 2024.

Luego del controvertido tweet realizado por Bridenstine, el propio Elon Musk respondió a las acusaciones. El empresario se tomó con humor los comentarios del jefe de la NASA y señaló en una entrevista con CNN y se refirió con una expresión facial bastante particular cuando fue consultado por la situación.

Por otro lado, Musk señaló que el cohete con el cual la NASA espera llegar a la Luna el 2024 el cual ha sido llamado como "Space Launch System" también tiene un retraso considerable en su desarrollo por lo que la queja de Bridenstine no tendría validez alguna.

Finalmente el empresario enfatizó que ahora todos los esfuerzos de la compañía están destinados a desarrollar Starship, sistema el cual podrá transportar a 100 personas a la Luna e incluso Marte y es el potencial remplazo de las naves Crew Dragon y Falcon 9.

The rocket and spacecraft at the center of Elon Musk's plan to colonize Mars could fly humans into orbit within one year — and cost billions of dollars less than he once predicted. He told CNN Business' Rachel Crane this and more at SpaceX facilities. https://t.co/IFdP4tLtXR pic.twitter.com/ejlfUQeRRy

— CNN Business (@CNNBusiness) September 29, 2019