Así fue cómo resurgió la vida después de la extinción de los dinosaurios

Platybelodon was a genus of large herbivorous mammals related to the elephant. It lived during the middle Miocene Epoch in Africa, Asia and the Caucasus. Scientific name: Platybelodon Phylum: Chordata Order: Proboscideans Rank: Genus Higher classification: Gomphothere