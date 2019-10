Motorola: Precios y colores de los nuevos G8 y One Macro en México

Motorola nos invitó a la presentación de sus nuevos equipos de telefonía en México y gracias a eso nos enteramos de precios y colores disponibles.

Gracias a nuestros amigos de Motorola, pudimos ver lo más nuevo en equipos móviles que llegarán a México. Es por eso que tenemos ahora ya la disponibilidad y los precios de varios equipos en nuestro país. Pero, si hay algo que se robó el show, fue el Motorola One Macro.

Excelentes precios y excelente tecnología

Los tres equipos móviles que se mostraron fueron Moto G8 Plus, Moto G8 Play y el Motorola One Macro. Pero sin duda, uno de los puntos más fuertes de esto, fue la cámara incluida en el Motorola One Macro.

Este equipo nuevo cuenta con tres cámaras, siendo la principal de 13 MP y las otras dos siendo de 2 MP cada una. Una de esas cámaras está dedica a fotografiáis Macro, lo que quiere decir que podemos ver detalles de objetos a una distancia de hasta 2 centímetros. La calidad de estas fotografías macro son increíbles y valdrá mucho la pena conseguir uno de estos para los amantes de la fotografía. La otra cámara de 2 MP sirve como el sensor de profundidad, con lo que las fotografías de detalle son posibles. Además, este cuenta con una cámara frontal de 8 MP.

Pero no los hacemos esperar más, aquí tienes los precios y colores disponibles para los nuevos equipos de Motorola en México.

Moto G8 Plus

$6,499 pesos

Rojo Rubí y Azul Nocturno

$4,999 pesos

Magenta y Gris

$5,499 pesos

Azul y Violeta

Por el momento, los Moto G8 ya se encuentran a la venta y están disponibles tanto en tiendas físicas como tiendas en línea, así como con operadores y otras tiendas en México. Mientras que el Moto One Macro no tendrá presencia en tiendas de operadores.

¿Qué opinas de los precios de estos equipos? En lo personal, creo que son una gran oferta para toda la tecnología que tienen.