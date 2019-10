Mortal Kombat 11 ficha a Harley Quinn y Sarah Connor como DLC

Mortal Kombat 11 es uno de los juegos que ha causado más ruido en los últimos meses. Particularmente desde que anunció el mismísimo T-800 de la saga de Terminator sería parte de la parrilla de luchadores.

Por un buen rato se consideró que ese sería el máximo agregado como DLC al juego. Pero al parecer sólo era el principio, ya que Harley Quinn y Sarah Connor se acaban de unir a la galería.

A pesar de que se anuncio al Terminar T-800 para Mortal Kombat 11, parece que Arnold Schwarzenegger no estará en el juego.

Tal como acaban de anunciar en horas recientes a través de sus redes sociales, Harley Quinn se sumará como contenido descargable para Mortal Kombat 11.

Al parecer esto sucederá justo a tiempo para calentarle el terreno al estreno de Birds of Prey; la película protagonizada por este personaje que se estrenará en febrero de 2020.

Terminator vs Sara Connor?

or

Terminator vs Sonya Blade?

Both targeted for Termination. #MK11 pic.twitter.com/q3XSxRi3ys

— Ed Boon (@noobde) October 1, 2019