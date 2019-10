Mónica Rincón, Daniel Matamala y Matilde Burgos responden a críticas de la gente a cobertura de la TV

En Turner Chile la transmisión conjunta de CNN y CHV tiene a los periodistas Daniel Matamala, Monica Rincón y Matilde Burgos en primera línea. En turnos especiales y tratando de abarcar la mayor cantidad de ángulos de la crisis nacional, los comunicadores hablaron con FayerWayer para hacerse cargo de una crítica generalizada en las protestas: el rol de los medios de comunicación y específicamente de la TV en la cobertura informativa y lo que se muestra y lo que no.

Con la proliferación de Fake News y de tantos mensajes que circulan en redes sociales, quisimos saber cuánta validez tiene el "periodismo ciudadano" durante estas manifestaciones y clima enrarecido de violencia.

De hecho, Matamala y Macarena Pizarro salieron a dar su versión al aire en la cobertura de CHV.

Lo cierto es que Matamala abre los fuegos y comenta que, "Sin duda es una de las noticias más importantes para el país en años, y a la vez es una cobertura desafiante y compleja.".

Rincón recoge el guante y profundiza:

Finalmente, Matilde Burgos complementa con los riesgos de caer en informaciones falsas.

Es un momento histórico para nuestro país. Esto va a quedar marcado en los libros como uno de los momentos sociales más complejos desde el regreso a la democracia. Profesionalmente exige gran responsabilidad, sobre todo en tiempos en que hay muchísima información a través de redes sociales, para no tentarnos con publicarla de inmediato porque DEBEMOS verificar para poder informar. Las fake news son peligrosas y pueden generar situaciones irreparables.

FW: ¿Qué opinas de que esta vez la gente esté molesta con los medios? ¿Hay alguna autocrítica?

DM: "Es comprensible porque la gente recibe mucha información a través de las redes sociales, y nos exige que la pongamos inmediatamente en pantalla. Pero nuestro deber es chequear y verificar. Gran parte de lo que circula en redes es falso o inexacto. Nuestro rol es ser una fuente de información confiable, y si hay que demorarnos para estar seguros de que no estamos entregando información falsa, es lo que debemos hacer. Dicho eso, también quiero destacar que el "periodismo ciudadano" de todos quienes graban con sus teléfonos es muy relevante para fiscalizar lo que ocurre y denunciar abusos.

MR: Me parece que hay críticas justificadas y otras que no. Pero creo que tenemos que escucharlas con humildad, si hay este nivel de rabia con los medios es porque más de algo no hemos hecho bien nuestro trabajo.