Mike Deodato ahora trabaja en DC para conmemorar los 80 años de Batman

View this post on Instagram

#Repost @ccxpoficial with @repostsaveapp · · · É nossa! A primeira arte oficial do lendário Mike Deodato Jr. para a DC em mais de 15 anos está no pôster oficial da #CCXP19 como parte da celebração dos 80 anos do Cavaleiro das Trevas. Quer ter esse item raro na sua coleção? Ele faz parte do kit do ingresso Epic. Compre agora o seu: link na bio.