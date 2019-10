México: Senadora del PAN retira su propuesta de meter impuestos a videojuegos y explica la razón

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dejo de lado su propuesta de meter impuestos extra a los videojuegos en México. La senadora había propuesto algo que hizo enojar a todos quienes han invertido dinero en videojuegos en México, y es que lo que ella proponía era que se aumentara el valor de estos en un 3% con tal de reducir los indices de obesidad en el país. Por lo que podemos contar esto como una victoria para los videojugadores mexicanos, pero ¿qué la llevó a hacer esto? La misma senadora dio la respuesta.

Esto afectaría directamente a la venta y compra de consolas, software y hardware relaciona a los juegos de video. Sin embargo, se tenía pensado invertir ese dinero extra en la creación de centros deportivos para que los niños y niñas del país pudieran salir a jugar.

Como podrás darte cuenta, todo sonaba de mal a terrible y es por eso que las voces de los jugadores se hicieron escuchar. Más que nada por medio de memes. Pero estos llegaron justamente a donde debían llegar y ahora la propuesta ha sido retirada.

La semana pasada presenté un punto de acuerdo para que ponerle un impuesto del 3% a las consolas y a los videojuegos. La verdad es que leí con mucha atención los comentarios que me hicieron a través de las redes sociales jóvenes. Desde las mentadas de madre hasta comentarios realmente interesantes. Como que esto iba a impulsar el que hubiera pues más informalidad, el que hubiera piratería, el que muchos jóvenes usaban estas consolas como una plataforma para desarrollos tecnológicos, y creo que es interesante.

Me queda una preocupación. Está retirado este punto de acuerdo, no va a haber impuestos para las consolas, pero somos el primer lugar en obesidad infantil y sí me gustaría saber qué me propones para que en tu municipio puedas hacer deporte además de jugar.