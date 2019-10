México: PAN propone impuesto del 3% a los videojuegos

Los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más populares, pero como no podía ser de otra forma, en México ya le quieren poner más impuestos.

Los videojuegos no solamente son una de las maneras más populares de entretenimiento, sino que también son muy atacados por todo mundo. Desde padres de familia, iglesia, gobierno y minorías, todo mundo encuentra la manera de atacar a los juegos de maneras muy variadas. Más recientemente, con una propuesta que el PAN hizo en México para un impuesto especial para los juegos. Así lo dice la misma página del Senado de la República.

Tienen que parar, en serio

Hace no mucho les platicamos que, también de parte del PAN, se hizo una propuesta para que todas las cajas de videojuegos tengan una advertencia sobre como puede afectar la salud de quienes los consumen. Todo al más puro estilo de las cajas de cigarros. No, no te estamos mintiendo, es una propuesta real y la puedes encontrar en el siguiente link, aquí mero.

El problema es que no es la única cosa que el PAN intenta hacer en contra de los videojuegos, sino que ahora se pone más intenso y quiere meter un impuesto especial del 3% para que, de esa manera, se puedan abrir Academias Deportivas Municipales para Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se adicione un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para contemplar una tasa del 3% aplicable a la enajenación de videojuegos y sus consolas, y que dichos recursos fiscales sean etiquetados en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los municipios creen y operen Academias Deportivas Municipales para Niñas, Niños y Adolescentes.

Eso quiere decir que buscan hacer que los niños salgan a jugar en lugar de quedarse en casa. No suena mal la propuesta sino fuera porque ya sabemos como es México en cuanto a manejo de fondos y en cuanto a la inseguridad.