En México la música es parte importante de nuestra identidad y eso nos hace el país que más escucha música en todo el mundo.

En México nos encanta la música, eso ya es un hecho que todos sabemos. No solamente disfrutamos la música hecha en nuestro país, sino que amamos la de otros países. Nuestra cultura está tan arraigada a la música que no hay manera en que podamos sobrevivir sin ella. Y es por eso que no nos sorprende saber que México es el país que más escucha música en todo el mundo. De acuerdo a lo que reporta International Federation of the Phonographic Industry.

La música en nuestra vida

De acuerdo a este estudio, en México, sus habitantes escuchan en promedio unas 25.6 horas de música a la semana. Lo cual representa más de 8 horas por encima del promedio mundial.

Para poder sacar estas cifras, se estudiaron a unos 34 mil usuarios de Internet entre las edades de 16 a 64 años. Esto se realizó en 21 países en todo el mundo, los cuales representa el 92% de ganancias en música a nivel global.

Curiosamente, la música se escucha más en radio con un 29% de uso. Le siguen los smartphones con 27% y ordenadores personales con un 19%. Esto es a nivel global, no solamente en México.

En cuanto a las actividades que hacen que las personas usen más música tenemos tres. Con un 70% tenemos el hecho de escuchar música en el auto. Las otras dos actividades son relajarse en casa con un 64% y cocinar/limpiar con un 51%. Creo que todos nos identificamos con eso.

Los géneros más escuchados en todo el mundo son Pop como primer lugar, en segundo tenemos Rock y en tercero música viejita. No especifican cuales géneros de “oldies” pero seguramente estamos hablando de música de los 80’s. Esto es a nivel global.

Sin embargo, para sorpresa de todos, lo más escuchado en México es el Rock, seguido del Pop y en tercer lugar tenemos al Pop Latino.