México: Operativos contra aplicaciones estilo Uber aún no se implementan

Los rumores sobre que la guardia nacional estaría involucrada en operativos en contra de aplicaciones como Uber no son del todo ciertos.

El conflicto con las aplicaciones tipo Uber continúan en México, y es que ahora parece que los operativos que se tenían previstos no han comenzando, pero podría hacerlo pronto. Ya que ahora, los taxistas están amenazando con hacer otro paro si es que los operativos en contra de las apps no empiezan pronto.

Nunca es suficiente

De acuerdo con una entrevista que sub secretario de Gobierno, Ricardo Peralta dio para Milenio Televisión, los operativos en contra de aplicaciones estilo Uber en el aeropuerto de la CDMX aún no se realizan. El asunto es que no han involucrado a la guardia nacional porque el asunto es que solo es cuestión que no hagan base en el aeropuerto. Al ser territorio federal, no pueden (en teoría) ofrecer sus servicios dentro de las instalaciones.

No se trata de realizar operativos, sino de apegarse a lo que marca la ley, pues recordemos que los aeropuertos son zona federal, por lo que ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte a no ser que tenga concesión federal, como son los taxis que se ubican afuera de los aeropuertos a lo largo del país.

Fue lo que dijo el mismo Ricardo Peralta ante esta situación. Eso quiere decir que la Guardia Nacional no ha sido implementada de ninguna manera en esto, pero parece que a los taxistas les encanta la idea de realizar operativos en contra de las apps. Puesto que amenazaron con volver a realizar bloqueos en toda la ciudad si no se comienzan los operativos en un máximo de 15 días.

Si la Secretaría de Gobernación no cumple con los acuerdos valoraríamos salir a protestar en las calles.

Así lo dejó en claro Ignacio Rodríguez, quien es vocero del Movimiento Nacional Taxista. Por lo que, sin importar lo que pase, parece que la solución para ellos siempre es afectar a la población.