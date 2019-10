México: Tres helicópteros militares cargan una bandera blanca y todos lo malinterpretan

Los ciudadanos de la Ciudad de México pudieron ver tres helicópteros de las fuerzas armadas llevar una bandera blanca ¿qué significa esto?

En México, los ciudadanos pudieron ver unos cuantos helicópteros de la fuerza aérea cargando una banderas blancas. Lo cual, en vista de acontecimiento recientes, parecía que intentaban dar un mensaje algo preocupante. Pero ¿era realmente lo que todos pensaban?

La fuerza de la paz

Hace algunos días, hubo un conflicto armado entre el ejercito y el crimen organizado, el cual terminó en la liberación del hijo del Chapo Guzmán.

Ante tal acontecimiento, la ciudadanía se quedó a la expectativa sobre futuras consecuencias de esta acción. Y parecía que por fin habían recibido su respuesta en la forma de una bandera blanca siendo ondeada por las fuerzas del ejercito mexicano.

Para quienes no lo sepan, ondear una bandera blanca es el símbolo universal de rendición, con lo que das a conocer que no tienes ya intensiones de seguir peleando y otorgas la victoria a tu rival. Sin embargo, gracias a que nadie sabía lo que pasaba, resulta que todos interpretaron mal esta acción del ejercito mexicano. Puesto que esa bandera blanca no significa nada de lo anterior.

Resulta que no se estaba ondeando la bandera como mensaje de rendición, sino que se estaba ensayando para el evento que se llevará a cabo de la Fórmula 1. En donde podremos ver un espectáculo de helicópteros similar a este.

La Fórmula 1 es uno de los más grandes eventos en todo el mundo y por lo mismo, requiere de una producción que se encuentre a nivel de este. Por lo que los helicópteros seguramente cargarán las banderas de los países invitados..

Así que, aunque parecían dar mensajes preocupantes ajenos a cualquier evento deportivo o similares, es bueno saber que esta acción no lleva mensajes políticos ni de alguna naturaleza similar.

Te recordamos que la Fórmula 1 se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo de la Ciudad de México.