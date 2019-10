México será parte de la clasificatoria mundial de The King of Fighters

Como parte del Neo Geo World Tour 3, el mundial de The King of Fighters 2002 y XIII vendrán a México, entérate de cuando y en dónde a continuación.

México no es ajeno a la saga de juegos de The King of Fighters, sino todo lo contrario. Cuando el auge de las “maquinitas” llegó al país, todos los locales estaban plagados con ellas. No estamos hablando solamente de locales de arcades, sino de farmacias, tienditas, dulcerías y hasta tortillerías, en serio. Es por eso que saber que México será parte de la clasificatoria mundial de KOF no es de sorprender. Así es como lo confirma Televisa.

Bienvenido Neo Geo World Tour 3

Este evento llegará de la mano de Games Celebration en el World Trade Center. Esto será del 25 al 27 de Octubre. Pero no es todo, ya que los dos juegos de The King of Fighters que estarán presentes son los favoritos.

Para empezar, tenemos la versión de The King of Fighters 2002, la cual fue la que popularizó por completo el juego. Y la cual, a pesar de los años, se sigue considerando el mejor juego de toda la saga. En especial por lo mexicanos que lo siguen jugando hasta hoy en día. Eso si, no tienes especiales infinitos, así que no podrás usar a Rugal para trabar al oponente.

Cabe mencionar que esta versión del 2002 será la relanzada en el 2009 y que lleva por títuo “The King of Fighters 2002 Ulimited Match”

Por otro lado, tenemos The King of Fighters XIII, juego que vio la luz hace ya algunos años pero que sigue presente. Para ser más específicos, este juego salió en el año 2010 y de inmediato se colocó como uno de los favoritos.

Así que si quieres ser parte de este torneo y probarte con los mejores del mundo, no te puedes perder esta oportunidad. Aún no confirman precios ni mucho menos, pero seguramente no tardarán en anunciarlos. Para que no te pierdas nada sobre este evento, te dejamos la web oficial del Neo Geo World Tour.