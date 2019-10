México: Los bancos ya no te llamarán en fines de semana en la mañana

Si vives en México, seguramente te han despertado las llamadas de bancos que ofrecen promociones en fines de semana, afortunadamente, ya no volverá a pasar.

En México tenemos un gran problema con los bancos y no es necesariamente por deudas o algo similar, de hecho, el problema viene con la comunicación con estos mismos. Ya que a veces te llaman en fines de semana muy temprano en la mañana para ofrecerte servicios que no te interesan y que nadie pidió, Karen. Afortundamente, parece que esta práctica ya no se llevará a cabo y se confirma de parte del mismo Senado de la República.

¡Tomen eso!

Por medio de la modificación de tres leyes, el Senado de la República hizo algo que a todo mundo le va a encantar. Esto es que las llamadas de bancos ofreciendo servicios y promociones dejarán de realizarse en fines de semana. Sumado a eso, para evitar este tipo de llamadas, ya no tendrás que registrarte en ningún lado.

En virtud de que es común que hoy en día existe una grave práctica de los diferentes proveedores que ofrecen servicios de venta de productos financieros al realizar llamadas de manera reiterada a los usuarios con la intención de ofertar algún servicio. La gravedad de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares, práctica que, poco o nada ha sido atenuada mediante mecanismos sancionatorios ejemplares. Para tal efecto la iniciativa propone un cambio total de modelo, donde ya no será responsabilidad del usuario solicitar que no sea molestado u hostigado, si no que al contrario sea él quien decida que publicidad quiere recibir.

Eso quiere decir que por fin ya no tendrás que desconectar tu teléfono para evitar que te despierten. Cabe destacar que sabemos que las personas que trabajan en eso no tienen la culpa de que su trabajo les exija hacer esas llamadas, pero no podemos evitar estar alegres ante esta noticia, ustedes disculparan. Creo que es hora de poder descansar al fin.