Menor de edad es arrestado por usar una identificación de McLovin y se vuelve viral

Para generaciones enteras la película de Superbad es considerada como una comedia clásica de culto. Y tal vez su personaje más querido es el loco de McLovin.

Todas sus escenas son hilarantes, particularmente las que involucran esa licencia de conducir falsa donde se inventó ese nombre pegajoso para intentar comprar alcohol siendo menor de edad. Y ahora la leyenda se ha vuelto realidad.

Según reporta el Iowa City Press-Citizen, Daniel Alfredo Burleson, un joven de 20 años de Iowa, fue arrestado el viernes por beber alcohol y poseer una licencia falsa con justamente el nombre de McLovin.

Un oficial de policía de Iowa City se acercó al joven de 20 años en un bar y le pidió su identificación, que se negó a proporcionar al momento.

Burleson sostenía una "bebida que contenía vodka", por lo que el oficial procedió a sacarlo del bar, donde le mostró su identificación real, que lo acreditaba con un año menos que la edad legal para consumir alcohol.

Ahí ya todo estaba mal. Pero al mostrar su billetera la policía vio también se que se asomaba la licencia de McLovin con una fecha de nacimiento de 1981, justo como en la película.

Al ver el documento apócrifo la autoridad retuvo al joven y obligó a la oficina de despacho que buscaran la identidad de McLovin en su base de datos.

Así que eso condenó su arresto. Por intoxicación pública, por poseer alcohol siendo menor de edad y por porta una identificación falsa. Misma que cualquiera puede comprar en Amazon.

El asunto esa una anécdota cómica. Pero explotó para volverse viral cuando el actor Seth Rogen, guionista de Superbad, se enteró de la noticia y la difundió en sus redes volviendo viral todo.

My work here is done. https://t.co/OxlR08Re8u

— Seth Rogen (@Sethrogen) October 16, 2019