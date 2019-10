Estos son los mejores memes del iPhone 21 de AMLO

Durante una conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguro tener un iPhone 21, obviamente los memes le siguieron.

En México parece que Apple nos prefiere para lanzamiento extremadamente tempranos, al menos así lo confirmó AMLO. Ya que afirmó que él tiene un teléfono inteligente que nadie más tiene en todo el mundo: el iPhone 21.

Como es de esperar, más se tardó en decirlo que el Internet en hacerle memes, casi literalmente. Por eso aquí te presentamos los mejores memes del iPhone 21 que desató AMLO.

El teléfono del futuro

Durante una de sus conferencias de prensa llamadas “mañaneras” el presidente de México creó otro iPhone. Esto en respuesta a una pregunta sobre el teléfono rojo, a lo que él respondió que nunca lo ha usado. En su lugar, en vez de usar esta línea directa con el presidente de la corte, él prefiere usar su iPhone 21.

Bueno, aquí tienes los memes.

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla!! #Iphone21 pic.twitter.com/O5lhwaVze3 — Bad Man 13 ⚔️ (@73_rau) October 8, 2019

Como podrás ver, el iPhone 21 no solamente tiene alrededor de 20 cámaras en la parte trasera. Sino que parece que se le pueden implementar elementos distintos, como cámaras mucho más grandes. Aunque no se especifica el poder de procesamiento ni la calidad de dichas cámaras, tampoco cuál es la versión de iOS que maneje. Aunque seguramente la pila no dure nada, gracias a tanta cámara. Y ni hablemos de sus 4 patas.

Además, el iPhone 21 parece ser exclusivo de mandatarios, por lo que ninguna otra persona en todo el mundo puede hacerse de uno. Eso si, cabe destacar que si no se han dado cuenta, estoy siendo sarcástico.

El iPhone 21 no existe aún y no sabemos si cuando lleguen a tal versión, este llevará ese nombre específico. En cuanto a tecnología, seguramente si lo veremos con muchas cámaras más, pero no tantas que lleguen toda la parte trasera, espero.

Ahora si podemos decir algo muy importante relativo al iPhone 21, y es que ese teléfono tan avanzando no lo tiene ni Obama. Literalmente.