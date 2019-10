MCU: Samuel L. Jackson le responde a Scorsese sobre sus comentarios contra Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tuvo tal vez uno de sus mejores años con la culminación de Avengers: Endgame.

Toca el momento de un breve descanso con esta saga. Pero la franquicia se ha mantenido inevitablemente en los reflectores; luego de que Martin Scorsese, director de The Irishman y productor ejecutivo de Joker, dijera que para él las películas de Marvel no podían ser consideradas "cine".

El director habían dicho que "no eran cine".

Esto ha detonado una avalancha de reacciones; entre actores, productores, directores y estrellas que han participado de una otra forma en el MCU.

Las reacciones más celebres tal vez sean las Robert Downey Jr.; junto a las de los directores James Gunn y Joss Whedon. Pero ahora al carrusel se suma ni más ni menos que Samuel L. Jackson. El propio Nick Fury.

En una charla con la gente de Variety el actor reaccionó y puso el dedo sobre la yaga, al confrontar la propia filmografía de Scorsese:

Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. También hay a quien no le gustan las que él hace. Hay muchos italoamericanos que no creen que él deba hacer películas sobre ellos de esa manera.

Todos tienen una opinión, así que quiero decir que está bien. Yo no voy a evitar que nadie haga películas.