MCU Fase 4: se filtran las primeras fotos de The Eternals en el set de filmación

Todos estamos ansiosos por ver el arranque de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Pero nadie sabemos qué esperar de The Eternals.

Los personajes no son los más populares de la casa de cómics, han dejado en claro que se arrancará una nueva etapa sin Iron Man y compañía; con un enfoque que suena sospechosamente familiar al de Inhumans.

Los motivos para la incertidumbre sobran, pero parece que se asoma el primer rayo de calma para los fans del MCU; con la filtración de las primeras fotografías en set que confirman el inicio de las filmaciones de The Eternals.

'Eternals' film set being built in Feurteventura, Canary Islands. Etchings of snakes and lions can be seen in the gates- report says.

set is still being built in the Canary Islands, but this features massive gates. Decorated with lions and snakes. Apparently the valley is standing in for Persia: the entrance to Babylon. The world’s first empire that featured GODS. pic.twitter.com/Bky9TVkYGa

— Secrets of the ETERNALS (@eternals2020) September 28, 2019