¿Ya viste 'Marianne' en Netflix? Al parecer es tan terrorífica que el mismo Stephen King la recomienda

Ya estamos en el mes de las brujas y los espantos, así que no hay mejor momento para ver Marianne de Netflix. Según muchas personas, la serie es realmente terrorífica. De hecho, lo es tanto, que el mismísimo maestro del terror, Stephen King, recomienda que la veas ahora mismo.

Esta serie no es la primera de terror que nos muestra Netflix. Ya hace unos meses conocimos La Maldición de Hill House, que también gustó bastante a la crítica. Aunque esta vez es diferente. Ahora no solo se habla de una buena serie, sino de una bastante terrorífica.

Según Stephen King, al verla, le recordó bastante a su propio trabajo y fue eso lo que "le encantó". Así lo hizo saber en Twitter:

If you're one of those sickos–like me–who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.

— Stephen King (@StephenKing) September 26, 2019