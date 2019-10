Un total de 45.000 dispositivos Android se encuentran infectados por complejo malware

Según informes este nuevo tipo de malware que ataca a miles de teléfonos Android es inamovible y durante 6 meses ha hecho de las suyas actuando libremente.

Informes entregados por investigadores de seguridad móvil han informado de la existencia de un nuevo tipo de malware que afecta a más de 45.000 dispositivos Android en los últimos 6 meses.

Los recientes hallazgos que fueron descubiertos por la empresa de seguridad cibernética Symantec, revelan la existencia de este malware y vienen a reforzar todos los planteamientos previos entregados por Malwarebytes, quienes descubrieron la existencia de este archivo durante el mes de mayo del 2019.

El archivo ha sido llamado xHelper y es un troyano que afecta y ataca principalmente a usuarios del sistema Android países como India, Estados Unidos y Rusia, pero que al menos ya ha podido ser detectado luego de descubrir las aplicaciones en las cuales ingresaba a los móviles este archivo.

Android y peligroso troyano

Según declaraciones de la compañía Symantec con respecto al nuevo malware "Solo en el último mes, hubo un promedio de 131 dispositivos infectados cada d{ia, y un promedio de 2.400 equipos permanentemente infectados durante todo el mes".

Sin embargo, Malwarebytes había anunciado en el mes de mayo de este año que en total ya existían en el mundo alrededor de 33.000 móviles infectados, por lo que el aumento en estos últimos dos meses ha sido preocupante.

Por otro lado, aún existe incertidumbre con respecto a el origen exacto de esta app maliciosa la cual trae en su interior el peligroso malware Xhelper, pero las sospechas de las compañías investigadoras es que posiblemente este tipo de archivos se podría estar difundiendo a través de sitios web de juegos no descargados desde las tiendas de aplicaciones oficiales.

Este malware opera en segundo plano en el dispositivo, ya que la app infectada no crea un icóno de la aplicación infectada al momento de descargarla, por lo que el único indicador que puede tener una persona con respecto a la presencia de este archivo maligno es obtener una revisión del móvil donde pueda ser descubierto el archivo infectado.

Finalmente, los expertos han enfatizado que aunque este tipo de archivo es maligno, no puede hacer nada perturbador y sofisticado en el dispositivo de algún usuario, si no que solo aparecerán en algunas ocasiones anuncios publicitarios no deseados y archivos de spam donde se envían notificaciones de juegos gratuitos.