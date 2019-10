¿Cual es la forma correcta de comer?

Este miércoles 16 de octubre fue declarado como el día mundial de la alimentación el cual fue proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y una de sus finalidades principales es generar conciencia sobre el problema alimentario que existe actualmente en el mundo.

Sin embargo, hoy en día existe también serios problemas con la alimentación, ya que muchas personas comen mal y son varias las cifras que lo demuestran, problema que afecta no solo a los adultos, ya que actualmente la obesidad infantil también se ha transformado en un tema sensible a nivel mundial.

Aunque los datos sobre el hambre en el mundo son tristes, también estamos registrando cifras más que preocupantes en los problemas con la mala alimentación en si, donde las diversa enfermedades derivadas de este mal hábitos cada vez son más comunes.

Durante los últimos años en Chile han aumentado tristemente en la población el padecimiento de ciertas enfermedades derivadas de una mala alimentación acompañada del sedentarismo, como lo son la hipertensión, diabetes, obesidad entre otras más.

Incluso, informes presentados hace algún tiempo por la ONU situaron a nuestro país como uno de los que más altos índices de obesidad registra actualmente en Sudamérica, donde la principal población afectada son las mujeres.

Los datos fueron duros, ya que en total un 31% de la población femenina del país presenta esta condición, mientras que en hombres esta alcanza un 25% del total de habitantes masculinos en Chile.

Si nos vamos a los niños y niñas, el panorama tampoco es más alentador, ya que la investigación señala que una de las tasas más altas de obesidad en niños se encuentra en América Latina con un 9.3%, la cual supera por lejos al registro mundial que solo equivale a un 5.6% del total.

Es en el segmento de los más pequeños donde los expertos recomiendan empezar a aplicar cambios, ya que las cifras actuales preocupan de sobremanera y es necesario tomar medidas para así evitar que la población siga engordando y empeore más la salud de todos debido la mala alimentación.

Par ahondar más en el tema, conversamos con Valentina Fullola, Nutricionista del Hospital de Niños Dr. Roberto del Río "En Chile no existe conciencia con respecto al cuidado de alimentación de las personas, la población en general para aprender como alimentarse o saber sobre algún plan de alimentación especifico con fines personales o bien por alguna patología existente no recurren a profesionales expertos".

La profesional continuó argumentando "En la actualidad muchas personas tienen conocimientos vagos sobre alimentación, obtenidos de paginas Web, revistas, libros con autores no profesionales de la salud, publicidad sin bases científicas y eso es complejo".

Finalmente, aprender a alimentarnos de forma correcta no es tarea fácil y todavía queda camino por recorrer para realmente se logre concienciar a la población de las preocupantes cifras que afectan al país.

"Yo creo que hacer un plan de alimentación es lo ideal, ya que este cubre todas las necesidades energéticas del paciente de acuerdo a calorías, proteínas , carbohidratos (principal sustrato del cerebro y del corazón), lípidos, fibra, vitaminas, minerales, hoy en día la alimentación no es balanceada y con “dietas” de moda a largo plazo se verán déficit de proteínas, vitaminas, minerales y hasta enfermedades crónicas ya que las personas no se están asesorando correctamente y por lo tanto no cubren necesidades y algunas podrían requerir suplementos que en algunos casos son muy necesarios".