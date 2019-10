Mailing de Carls Jr es tomado en Chile como medio de protesta

¿Rebeldía de un valiente o publicidad?

La cadena de comida rápida estadounidense, Carls Jr, aterrizó hace unos años e Chile, y ayer se produjo una curiosidad en su mailing.

Usuarios en redes sociales reportan que les llegó un mail con el asunto de un "Nuevo local en El Bosque" (barrio de Santiago), pero que al abrirlo, se encontraban con una petición a firmar por una Nueva Constitución en Chile.

Alguien se tomó el mailing de @CarlsJr y envió por mail firmar petición para Nueva Constitución 😲#chile pic.twitter.com/iFwfH68F3o — Edo / えど (@edowoo) October 23, 2019

"¡Carls Jr se suma al movimiento social!" reza el título interior y de momento la compañía no se ha referido al tema. No sabemos si algún héroe anónimo se animó a mucho o si es una estrategia de marketing por parte de la empresa. Sospechosamente ya me dio hambre y quiero una revolucionaria hamburguesa.

Actualización: la cadena confirma "uso malicioso" de su plataforma. Ya no quiero la hamburguesa.