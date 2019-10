Magic The Gathering anuncia extraño crossover con My Little Pony

Magic The Gathering tendrá un crossover que nadie vio venir y que se volverá de colección de manera inmediata. Es un crossover con My Little Pony.

Magic the Gathering nunca deja de sorprendernos, y es que no conforme con sus dos grandes estrenos recientes, trae más. Estamos hablando de una extraña colaboración que nadie pidió y que ahora necesitamos. Así es como lo informa IGN.

Friendship is Magic… the Gathering

Para poder reunir fondos para la caridad, Hasbro decidió hacer un crossover épico. El cuál trae a los Ponies de My Little Pony al Trading Card Game de Magic. Si, literalmente hay cartas oficiales de My Little Pony. Y la expansión lleva por nombre Ponies: The Galloping.

Esta pequeña expansión de tan solo tres cartas estará disponible del 22 de Octubre y hasta el 5 de Noviembre. El paquete con tres cartas costará 50 dólares a través de HasbroPulse.com. El problema es que solamente habrá envíos a Estados Unidos y Canadá, por lo que no podrás comprarlas a menos que tengas una dirección de esos países.

A parte de esto, habrá tres tapetes de juego de My Little Pony, los cuales vienen en un set que cuesta 100 dólares. Además, en Magic The Gathering: Arena podremos encontrar cubiertas es My Little Pony para tus cartas digitales, las cuales costarán $3.99 dólares.

Las cartas que se incluirán cuentan con Rarity, Princess Twilight Sparkle y NIghtmare Moon/Pincress Luna. Todas son Criaturas Legendarias y sus efectos son muy curiosos. Uno de ellos te permite obtener protección de colores que tenga uno de tus juguetes de My Little Pony. Otro otorga +2 +2 a la criatura si estás jugando de noche. Por último, hay una manera de ganar instantáneamente al usar cartas que no existen ¿será que viene una expansión más grande?

Todas las ganancias que salgan de este crossover especial, serán destinadas a Extra Life. Con las ganancias, ayudarán a los niños del Hospital Infantil de Seattle.

Así que si eres fanático de My Little Pony o un coleccionista extremo de Magic The Gathering, no puedes dejar pasar esto.