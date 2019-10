Los Simpsons promocionan Disney+ disfrazados en nuevo spot

"No me importa cuánto hayan pagado", dijo Bart.

Un nuevo spot para las redes sociales nos viene a refrescar la memoria, a recordarnos que la histórica serie animada que siempre fue de Fox, ahora pertenece a Disney.

Es más, la forma legal de ver los capítulos de la serie será en Disney+, la plataforma de streaming de la compañía que está pronta a inaugurarse, aunque aún sin fecha definida por este lado del mundo.

En la nueva pieza podemos ver a los integrantes de la familia disfrazados de populares personajes de Disney y Marvel: Bart es Mickey Mouse, Maggie es Yoda, Homero es Iron-Man y así.

Bart no se muestra dispuesto a grabar esta "humillación" de Disney y dice que no le importa cuánto dinero hayan pagado… para darse cuenta que el mundo funciona así, pero dando una particular venganza al final.

Sabemos que los fanáticos de Los Simpsons no son pocos en Latinoamérica y este podría ser un tremendo punto de venta para el servicio aquí, por lo que esperamos tener confirmación de su lanzamiento oficial para nosotros.