Cómo la ciencia puede contribuir a enfrentar la escasez hídrica y la sequía

View this post on Instagram

We are happy to have been able to power @virunganationalpark main security hub with solar energy, so that they can carry out all of the critical activities needed for keeping its conservation efforts going. —————⠀ ⠀ Estamos felices de haber podido ayudar a @virunganationalpark con energía solar en uno de sus principales centros de seguridad. Esto les permitirá desarrollar todas las actividades necesarias para mantener en marcha sus esfuerzos de conservación. ⠀⁠⠀ ⠀⁠⠀ #GivePowerInVirunga⠀⁠⠀ #VirungaNationalPark⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ #GivePower⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ #JoinTheCharge ⠀⁠⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀ #solar #solarpower #solarenergy #solarpanels #cleanenergy #solarpanel #energy #greenenergy #solarsystem #energialimpa #fotovoltaico #sustainability #wildlifeconservation #solarpowered #protecttheplanet #solarinstallation #conservation #sustainable #love #environment #virunga⁠⠀