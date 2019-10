"Light of my Life", la nueva película de Casey Affleck con sólo hombres en la Tierra [FW Opinión]

Light of my Life muestra un futuro distópico, en un mundo sin mujeres. Casey Affleck protagoniza, es guionista y dirigió la nueva cinta.

Casey Affleck no es solo el protagonista de la nueva película Light of my Life, sino que también la escribió, produjo y dirigió. La nueva entrega del ganador del Oscar por Manchester by the Sea, es una distopía post-apocalíptica. Una plaga letal termina con la vida de todas las mujeres, por lo que solo quedan hombres en la Tierra. El protagonista, sin embargo, está al cuidado de su hija, única sobreviviente a la catástrofe.

La trama se centra en la relación paterno filial de los protagonistas. El padre, Affleck, debe cuidar a su hija de todos los peligros inminentes que conlleva ser la única mujer en un mundo de hombres. Para esto, desarrollan un sistema bien planificado y la película nos muestra los obstáculos que deben enfrentar.

La cinta tiene muchas escenas de diálogos largos entre ellos. Nos hace cómplices de su relación. Pasamos a formar parte de su extraña cotidianidad, y podemos ser testigos de cada conversación, con todos sus detalles. Por esta razón, las actuaciones tienen una función protagonista. Casey Affleck entrega una interpretación potente, cargando con la película en sus hombros. La joven actriz que interpreta a Rag, Anna Pniowsky, nos regala una actuación impecable. Definitivamente hay que ponerle ojo a esta cinta como posible candidata a alguna estatuilla por actuación en la temporada de premios.

En cuánto a la distopía de un mundo de solo hombres, es sutil en los detalles que entrega. Logra transmitir el miedo de manera indirecta, en miradas y expresiones faciales. A medida que se desarrolla la historia, nos muestran imágenes de la vida antes del apocalipsis, con una breve aparición de Elisabeth Moss. El contraste de esas situaciones con el presente de los personajes da cuenta de la gravedad de la posición en la que se encuentran. Hay escenas de acción, pero quedan relegadas a segundo plano.

Acusaciones de acoso sexual

A propósito de la trama, se puede entrever un esbozo de mensaje feminista. Cabe destacar que el escritor del guión, el mismo Affleck, fue acusado de acoso sexual por un miembro del equipo de I’m Still Here, otra cinta que dirigió. Todo en el marco del movimiento #MeToo. El actor declaró, sin embargo, que el guión había sido escrito antes de ese escándalo.

Light of my Life no es una película típica, y se acerca más a la categoría “cine arte” que a una de consumo masivo. La historia logra interesar, sin embargo, a algunos puede parecerles un poco tediosa quizás.