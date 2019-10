10 años de League of Legends: Riot Games anuncia las novedades más ambiciosas de toda su historia

Riot Games pone toda la carne en el asador: League of Legends para móviles y consolas, así como proyectos de juegos de peleas, disparos, cartas, etc.

A finales de este mes League of Legends cumple 10 años de su existencia. Como uno de los juegos más populares del mundo, Riot Games decidió hacer un evento para hacer públicos (¿casi?) todos los proyectos en los que está trabajando la compañía. Lo cierto es que Riot Games acaba de hacer el anuncio más cargado de impresionantes novedades en toda su historia.

Hace poco, Riot comenzó una transmisión en vivo para agradecer a los jugadores por estos 10 años y emocionarlos con todo lo nuevo que tiene para ofrecer. Lo cierto es que prácticamente anunció de todo: Novedades en League of Legends, versiones móviles, proyectos de juegos de peleas, FPS, cartas, hasta serie animada. A continuación tenemos un resumen para los que se perdieron la transmisión:

League of Legends para móviles y consolas

Lo primero es la llegada de League of Legends: Wild Rift. Se trata de una nueva versión de League of Legends diseñada para consolas y, sobre todo, móviles. Como ya se ha visto en otros juegos de tipo MOBA que han probado ese mercado, este contará con una interfaz simplificada y de fácil uso. Tendrá a los típicos campeones del juego original (aunque no se ha confirmado si todos) y será lanzado en 2020.

Un FPS Táctico

La mayoría de anuncios de Riot Games fueron proyectos que están siendo actualmente llevados a cabo. Esto quiere decir que están todavía en etapas tempranas de desarrollo, pero que la compañía está empedernida en lanzar lo más pronto posible. Todos son de géneros distintos a League of Legends, por lo que se puede decir que se está tratando de abarcar lo más posible toda la industria de los videojuegos.

Uno de los mencionados es Project A. Se trata de un FPS táctico, que en teoría se parecería mucho a un Counter Strike. Eso sí, en algunas tomas del siguiente video podemos notar el uso de hechizos y/o habilidades especiales. No se mencionó fecha de lanzamiento.

Un juego de cartas, uno de rol y uno de peleas

Los otros proyectos que Riot anunció tampoco se quedan atrás. Uno llegará pronto con el nombre de Legends of Runaterra, y de hecho la beta ya está abierta. Este es un juego de cartas cuyo objetivo es reducir la vida del nexo enemigo a 0 y así ganar la partida. Para ello se deberá tener un mazo que pueda imponerse sobre el del oponente. Algunos youtubers ya han tenido la oportunidad de probarlo.

Por otro lado está Project L, un juego de peleas (sí, así como Street Fighter u otros). Por ahora vemos que están probando algunos modelos para peleas 1 vs. 1 con campeones como Darius, Ahri y Katarina. Eso sí, parece que quieren llevarlo hasta arcades…

El más misterioso de todos es Project F. Este parece ser un juego de rol en tercera persona que invita a los participantes a explorar Runaterra y hará que trabajen en grupo para derrotar enemigos y lograr objetivos. ¿Podría llegar a parecerse a Diablo?

TFT para móviles

TeamFight Tactics ha tenido una gran acogida entre los seguidores de Riot Games. Además de novedades como una rotación de elementos como campeones, clases, objetos, etc; vemos el desarrollo avanzado de una versión móvil de TFT. Este será lanzado tanto en Android como iOS para inicios de 2020, y la beta estará disponible en diciembre de este año.

Una serie animada

La experiencia de Riot Games realizando animaciones promocionales de sus campeones lo ha vuelto capaz de hacer su propia serie animada. Al menos así lo afirma con el anuncio de 'Arcane', basando en el mundo de Runaterra. La fecha de lanzamiento será en 2020.

Y algunos cambios en League of Legends

Obviamente Riot no se olvidó de su juego principal. Entre lo que se anunció, se confirmó que la Grieta del Invocador tendrá cambios drásticos. Por ejemplo, tendrá nuevos caminos en las lineas superior e inferior; así como nuevas ubicaciones de arbustos. Además, los dragones ahora tendrán efectos únicos en el mapa. Por ejemplo, matar al dragón de fuego podrá quemar algunos muros.

También se mostró un cortometraje mostrando a Lucian rescatando por fin a Senna, su amada. Con esto, se confirma que Senna será la siguiente campeona y que será la primera soporte/tiradora del juego.