Las películas y series que abandonan Netflix en octubre 2019

La plataforma Netflix anunció el listado de series y películas que saldrán de su pantalla y para dar paso a nuevos estrenos.

Todo lo que tiene un principio llega a su final. A pocos días de comenzar octubre, la plataforma Netflix dio a conocer su lista de películas y series que serán sacadas de “circulación” en el mes que transcurre.

Pero, tranquilos unas películas y series salen para dar paso a nuevos estrenos que también te mantendrán pendientes de tu TV.

Estas son las 29 películas y series que saldrán fuera del aire y de la plataforma Netflix para Latinoamérica:

1.- You Laugh But it's True

2.- It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper and Beyond

3.- Green Room

4.- Mamma Mia!

5.- Every second counts: The Story of the 2008 Crossfit Games

6.- The Outstanding Woman

7.- Secret Healer

8.- The Bible

9.- LEGO: City

10.- Solomon's Perjury

Y sigue el conteo…

11.- Junior Express

12.- Border Security: America's Frontline

13.- The O.C.

14.- Bob Zoom

15.- Shake it Up

16.- Kickin' it

17.- Kick Buttowski: Suburban Daredevil

18.- Austin and Ally

19.- Good Luck Charlie

20.- Violetta

21.- Lost

22.- Star vs. The Force of Evil

23.- Jake and the Never Land Pirates

24.- Lab Rats

25.- Hannah Montana

26.- Nexo Knights

27.- Don't Watch This

28.- Ready For Start

29.- The Fall