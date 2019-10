Así son de diferentes los asteroides, meteoritos y cometas

View this post on Instagram

#CometaHalley ☄️ Oficialmente denominado 1P/Halley, es un cometa grande y brillante que órbita alrededor del Sol cada 75 años, fue visto por primera vez en el año 240 a/c, esta compuesto de una mezcla de hielos volátiles (como agua, dióxido de carbono y amoniaco) y polvo, sin duda es uno de los cometas mas "famosos", fue visto por ultima vez en el año 1986 y se espera que vuelva a aparecer en el 2061… (dejando una gran postal en el cielo)