Usuarios en redes sociales denuncian que kilo de pan se vende hasta a $3000 pesos en Chile

El pan debe ser el alimento favorito y más comprado por los chilenos, por eso preocupa que en estas horas de protestas y represión, usuarios de redes sociales están denunciando que el kilo de este elemento vital, que generalmente cuesta entre $800 y $1000 pesos, ahora están cobrándolo en incluso $3.000.

Esta situación ha sido denunciada en sectores como La Reina y en ciudades como Viña del Mar, Concepción y Antofagasta.

No sean resentidos! Y si tienes 6 hijos no vas a llevar un kilo de pan! Respeta al prójimo y no te metas en su bolsillo! Ellos pagan y no saquean!!!! Y para pagar teabajan! Los delincuentes roban!

— Margarita Rodillo 💄👗👠 (@Margarita_rod) October 21, 2019