¿Cuál crees que es el mejor juego de estrategia en tiempo real (RTS) de todos los tiempos? Vota por tu favorito

¿Prefieres centrarte en tu economía, optar por un ejército fuerte en etapas tempranas o invertir en tecnologías avanzadas? Vota por tu juego RTS favorito.

¿Te consideras todo un estratega militar en los videojuegos? Si es así, seguramente has disfrutado alguna vez has pasado horas en algún juego de estrategia en tiempo real (RTS). Bien sea mejorando recolección de recursos, acudiendo a la diplomacia, desarrollando tecnologías avanzadas y/o aplicando una campaña militar agresiva, tu objetivo ha sido imponerte sobre tus oponentes.

Con esta experiencia, ¿te consideras con el criterio de votar al mejor RTS de todos los tiempos? Esta es nuestra selección:

Warcraft III: The Frozen Throne (2003)

Warcraft III: Reign of Chaos (y posteriormente The Frozen Throne) es todo un referente en la industria de los videojuegos. Ejemplos como el posterior World of Warcraft y DOTA son ejemplo de ello.

La historia de un príncipe que cae desgracia por perseguir a su enemigo y que termina uniéndose al lado oscuro resulta ser uno de los episodios más dramáticos de la historia de la industria. Esta puedes vivirla desde todos los puntos de vista: los humanos, los elfos nocturnos, los orcos y los no-muertos.

¿Alguien más espera Warcraft III: Reforged?

Hay que purgar la ciudad"

Age of Empires II: The Conquerors (2000)

Este juego nos hizo presenciar gran parte de los conflictos de la edad media con civilizaciones reconocidas como los mongoles, los ingleses, los aztecas, los teutones, etc. Los escenarios de la campaña y su gran jugabilidad dotaron a este juego de gran fama.

Lo mejor es que ahora hay una versión HD con tres nuevas y estamos esperando la Definitive Edition, que se ve grandiosa.

Wololo!!

Rise of Nations: Thrones and Patriots (2004)

Este juego nos hace comenzar con nuestra civilización en la Edad Antigua y nos permite llevarla hasta el Siglo de la Información. Este se centra más en el control del territorio, así como en el desarrollo de tecnologías como requisito para avanzar de época. No contaba con un modo historia excepcional, pero sí un modo campaña similar a la jugabilidad del Risk.

NUCLEAR LAUNCH DETECTED.

Empire Earth: The Art of Conquest (2002)

Pero si necesitamos hablar de más épocas, Empire Earth es el número uno. El paso desde la Edad Prehistórica hasta la Era Espacial suma un total de 15 épocas (y unas cuantas horas de juego).

Cómo no disfrutarlo con grandes cantidades de unidades; así como numerosas épocas, tecnologías, campañas, mapas y demás. Lástima que sus siguientes entregas no fueran tan entretenidas.

¡¡¡¡NOS ESTÁN ATACANDO!!!!

Age of Mythology: The Titans (2003)

Una grandiosa banda sonora, temática basada en las mitologías griega, egipcia, nórdica (y ahora china) y novedosa inclusión de las unidades míticas y poderes divinos hacen de este juego único en su especie. Además, hay que reconocer que invocar a un titán de 30 metros de alto es muy divertido.

Prostagma?

Command & Conquer: Red Alert 2 (2000)

¿Qué pasaría si la Guerra Fría hubiera estallado en un conflicto directo? Nunca lo sabremos, pero este juego nos plantea qué hubiera pasado ante ese eventual enfrentamiento. Obviamente se utiliza bastante ciencia ficción y una historia inventada, pero no deja de ser emocionante la participación de aliados y soviéticos (y Yuri).

We will bury them!

Starcraft: Brood War (1998)

Terran, Zerg, Protoss: Las tres razas que combaten el universo de Starcraft. Las habilidades psiónicas de la fantasma Sarah Kerrigan fueron codiciadas por la Mente Suprema zerg, quien terminó infestándola y dotándole grandes poderes.

El dinamismo de la guerra espacial entre estas razas terminó convirtiendo a Starcraft en todo un juego de culto en países como Corea.

Debes construir pilones adicionales"

Halo Wars (2009)

Cuando pocos creían que un RTS podría ser divertido en una consola y no en PC, llegó Halo Wars. Este juego demostró que el componente táctico podía ser explotado en la saga Halo, y qué bien lo hizo.

Marines reporting for duty".

Homeworld (1999)

Se trata del primer RTS en tres dimensiones de la historia. Es completamente ambientado en el espacio y tiene increíbles combates entre naves. Lo mejor es que muy pronto llegará la tercera parte de este grandioso juego.

We will not be bound"

¡Vota!