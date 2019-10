Hablamos con el creador del demo del juego del Profesor Rossa que la rompe en internet

Éxito viral.

El Profesor Rossa, añorado personaje de décadas pasadas, interpretado por Iván Arenas es amado hasta hoy por una gigantesca masa de fanáticos en Chile.

Muestra de ella son dos comunidades en Facebook: "El mismo video del Profesor Rossa bailando diferentes canciones" y "Profesor Rossa Shitposting", con 13 mil y 24 mil miembros respectivamente.

Lo que en su momento fue un programa infantil, que derivo en personaje televisivo, que derivó en el primer gran viral de Chile con su video prohibido, y que volvió como personaje a TV y ahora incluso es YouTuber, siempre le garantiza una risa a sus fanáticos.

Es por eso que cuando en la comunidad SnesMania Chile, el usuario identificado como FOX (Eder Sepúlveda), compartió un video sobre su último trabajo, un videojuego retro en estilo 16 bits del Profesor Rossa, internet estalló:

JUEGO DEL PROFESOR ROSSA (DEMO) HOLA, ESPERO QUE ESTEN BIEN!!! EN ESTA OCASIÓN LES VENGO A MOSTRAR COMO ESTA QUEDANDO EL JUEGO DEL PROFESOR ROSSA /DEMO/ ESPERO QIE LO DISFRUTEN!!! Les Saluda FOX Posted by Eder Yair Sepúlveda Poblete on Tuesday, October 8, 2019

Hablamos con FOX, para que nos cuente un poco más de él y del proyecto.

FayerWayer: ¿Qué hace usted? Vemos que le gustan los juegos de pelea… ¿Cómo se metió al mundo de la programación?

FOX: Me dedico al comercio independiente, me encantan los juegos de pelea, sobre todo el "Street Fighter Alpha 3" y eso me ha llevado a participar en torneos nacionales e internacionales Online, en los cuales he resultado campeón.

FayerWayer: ¿Cómo ha tomado el buen recibimiento que ha tenido el proyecto?

FOX: ¡Feliz! Nunca pensé que iba a causar tanto revuelo, debo señalar que en mi grupo, en el cual administro, "Snesmania Chile", fue el causante de esparcir el proyecto.

FayerWayer: ¿Por qué usar al Profesor Rossa? Estaba consciente del tremendo culto en internet que tiene Iván Arenas?

FOX: La verdad que no estaba muy consciente del tremendo culto que tiene El Profesor Rossa, yo lo admiraba más como Iván Arenas en su programa " MARAVILLOZO" de Canal 13.

FayerWayer: ¿Ha podido hablar directamente con él o ha tenido algún acercamiento, sabes si está enterado que esto existe?

FOX: La verdad que no he hablado directamente con él. Lo que sí sé es que su hija sabe de esto.

FayerWayer: ¿Van a aparecer otros personajes de la serie?

FOX: Sí, van a aparecer varios personajes de la serie, como Guru Guru, Don Carter, Tío Valentin, etc…

Simplemente, un lujo.