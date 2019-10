Gracias a Joker Warner querría hacer Batman Beyond con Michael Keaton

Informantes con historial muy firme revelan que Warner quiere más dinero tras el éxito del Joker y ahora quieren producir Batman Beyond.

Warner Bros. sigue nadando en una piscina de billetes y reconocimiento gracias al éxito comercial y de crítica que ha resultado ser Joker. Así que, como sería de esperarse, ya estarían buscando su siguiente proyecto que siga esa ruta oscura, densa y violenta. Poniendo sus ojos sobre una posible adaptación de Batman Beyond.

Esto es un rumor un poco descabellado, pero que tiene algunos destellos firmes que lo vuelven tangible. Sucede que la gente de We Got This Covered publicó un reporte.

Ahí afirman que los ejecutivos de Warner están buscando nuevas producciones del universo de Batman para mantener la racha iniciada con Joker.

La idea es la de crear historias que no necesariamente conecten con la línea narrativa central de The Batman. Y que se puedan dar la libertad de ser más violentas, maduras y oscuras. Pero en el tono que fue Joker, no las cosas fallidas de Zack Snyder.

De modo que ahora habrían puesto su atención en ese viejo clamor de los fans, donde desde hace años piden que adapten al cine la saga de Batman Beyond, con Michael Keaton como un viejo Bruce Wayne.

Debido a que el actor encarnó a Batman en la primera película de Tim Burton, y gracias al estatus de culto de este show animado de los 90, parece que todo estaría a su favor para marcarse otro éxito.

Pero cabe resaltar que no hay nada confirmado. Y todo parte de esta publicación a partir de informantes con un historial sólido de chismes que terminaron siendo ciertos.

Ojalá y este se cumpla.